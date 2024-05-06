На лінії літає далекомагістральний широкофюзеляжний літак Boeing 787, який долає маршрут без проміжних посадок на дозаправку за 12,5 години. Це означає, що пасажири зможуть прямим рейсом долетіти до LA.

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LOT відновила прямі рейси до Лос-Анджелеса

У салоні польського Boeing 787 є три класи обслуговування: бізнес-клас, преміумеконом та економічний клас. Всі пасажири мають доступ до системи розваг з індивідуальними екранами, а бізнес-клас крісла розкладаються в горизонтальне ліжко.

На сайті авіакомпанії можна знайти квитки економкласу приблизно від 480 доларів на найближчий місяць.



LOT відновила прямі рейси до Лос-Анджелеса / Фото LOT

Це не перше місто Північної Америки, куди літає польська авіакомпанія. Цей ринок є одним із ключових для LOT, оскільки тут мешкає велика польська діаспора. Так, з Варшави LOT літає одразу у два аеропорти Нью-Йорка, а також у Чикаго, Флориду, Лос-Анджелес у США та Торонто в Канаді.

Ryanair попереджає, що е-квитки не беруть на деяких рейсах

Авіакомпанія Ryanair попереджає своїх пасажирів, що їхні електронні квитки приймаються не в усіх країнах. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, авіакомпанія радить заздалегідь зареєструватися онлайн і видрукувати паперовий талон на свій рейс.

Навіть за наявності посадкового у додатку – слід видрукувати його. Адже, якщо електронний квиток на контролі не приймуть – пасажира можуть не впустити на літак.