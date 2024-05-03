Навіть за наявності посадкового у додатку – слід видрукувати його. Адже, якщо електронний квиток на контролі не приймуть – пасажира можуть не впустити на літак.
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Ryanair не бере електронні квитки на деяких рейсах
Ryanair попереджає, що для безпеки подорожей квитки на рейси краще друкувати. Оскільки у деяких країнах електронні не беруть. Це стосується й напрямків із маршрутної мережі лоукостера.
Ми приймаємо електронні квитки на рейси з більшості аеропортів нашої мережі. Однак, на жаль, деякі аеропорти поки що не можуть їх прийняти,
– вказано на сайті.
Так, електронні квитки можуть не прийняти у тих, хто летить з аеропортів:
- Туреччини,
- Марокко,
- Албанії.
Щоб політ пройшов без перешкод, авіакомпанія радить заздалегідь зареєструватися онлайн та видрукувати паперовий талон на свій рейс.
Ryanair попереджає своїх пасажирів, що їхні електронні квитки приймаються не в усіх країнах / Фото Unsplash
Ryanair літатиме до Ізраїлю
Лоукостер Ryanair нарешті ухвалив рішення відновити рейси до Ізраїлю. Це станеться вже з 3 червня. Лоукостер розставив всі крапки над "і" й врегулював суперечності з аеропортом Бен-Гуріон.
Польоти до Ізраїлю Ryanair скасував ще у лютому 2024 року. Причиною стали високі збори в аеропорту імені Бен-Гуріона.