Навіть за наявності посадкового у додатку – слід видрукувати його. Адже, якщо електронний квиток на контролі не приймуть – пасажира можуть не впустити на літак.

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Ryanair не бере електронні квитки на деяких рейсах

Ryanair попереджає, що для безпеки подорожей квитки на рейси краще друкувати. Оскільки у деяких країнах електронні не беруть. Це стосується й напрямків із маршрутної мережі лоукостера.

Ми приймаємо електронні квитки на рейси з більшості аеропортів нашої мережі. Однак, на жаль, деякі аеропорти поки що не можуть їх прийняти,

– вказано на сайті.

Так, електронні квитки можуть не прийняти у тих, хто летить з аеропортів:

Туреччини,

Марокко,

Албанії.

Щоб політ пройшов без перешкод, авіакомпанія радить заздалегідь зареєструватися онлайн та видрукувати паперовий талон на свій рейс.

Ryanair попереджає своїх пасажирів, що їхні електронні квитки приймаються не в усіх країнах / Фото Unsplash

Ryanair літатиме до Ізраїлю

Лоукостер Ryanair нарешті ухвалив рішення відновити рейси до Ізраїлю. Це станеться вже з 3 червня. Лоукостер розставив всі крапки над "і" й врегулював суперечності з аеропортом Бен-Гуріон.

Польоти до Ізраїлю Ryanair скасував ще у лютому 2024 року. Причиною стали високі збори в аеропорту імені Бен-Гуріона.