На линии летает дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Boeing 787, который преодолевает маршрут без промежуточных посадок на дозаправку за 12,5 часов. Это означает, что пассажиры смогут прямым рейсом долететь до LA.

Читайте также Мужчина своим поведением сорвал рейс, а теперь заплатит колоссальный штраф

LOT возобновила прямые рейсы в Лос-Анджелес

В салоне польского Boeing 787 есть три класса обслуживания: бизнес-класс, премиум-економ и эконом-класс. Все пассажиры имеют доступ к системе развлечений с индивидуальными экранами, а бизнес-класс кресла раскладываются в горизонтальную кровать.

На сайте авиакомпании можно найти билеты экономкласса примерно от 480 долларов на ближайший месяц.



LOT возобновила прямые рейсы в Лос-Анджелес / Фото LOT

Это не первый город Северной Америки, куда летает польская авиакомпания. Этот рынок является одним из ключевых для LOT, поскольку здесь живет большая польская диаспора. Так, из Варшавы LOT летает сразу в два аэропорта Нью-Йорка, а также в Чикаго, Флориду, Лос-Анджелес в США и Торонто в Канаде.

Ryanair предупреждает, что е-билеты не берут на некоторых рейсах

Авиакомпания Ryanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные билеты принимаются не во всех странах. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, авиакомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный талон на свой рейс.

Даже при наличии посадочного в приложении – следует распечатать его. Ведь, если электронный билет на контроле не примут – пассажира могут не впустить на самолет.