Kyiv Road: вулицю перед російським посольством в Лондоні назвали Київською

Частину вулиці у Лондоні, на якій розташоване посольство Росії, назвали на честь української столиці. Такий жест – черговий прояв солідарності Великої Британії з народом України.

Напередодні річниці великої війни Росії проти України, 23 лютого, перед російським посольством у Лондоні відбулася антивоєнна акція. Тоді проїжджу частину навпроти дипломатичної установи країни-агресорки активісти зафарбували у синьо-жовтий колір. А тепер стало відомо, що ця частина вулиці у Вестмінстері, центральному районі британської столиці, отримала нову назву – Kyiv Road.

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Kyiv Road у Лондоні

Перейменування ділянки дороги завдовжки 25 метрів у Міській раді Вестмінстера приурочили до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії на землі України. Крім цього, 24 лютого там встановили новий дорожній знак "Kyiv Road".

Це лише невелика ділянка дороги, але ми хочемо показати народу України, що в нашому місті не забувають про боротьбу, яку він веде. Топоніми по всьому Лондону змінювали багато десятиліть, щоб відзначити важливі моменти в історії чи роль тих або інших фігур, тож Kyiv Road – частина цієї давньої традиції,

– заявив голова ради Адам Гаґ.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав перейменування "символом солідарності з українським народом і даниною його незламному духу перед обличчям агресії".



На вулиці біля російського посольства в Лондоні встановили новий знак / Фото Посольство України у Великій Британії