Антивоєнний протест у Лондоні

Так, на одній з вулиць Лондона активісти розлили синю та жовту фарби, зафарбувавши таким чином проїжджу частину в кольори українського прапора. Локацію організатори обрали невипадково – акція пройшла перед посольством країни-агресорки Росії.

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У Лондоні дорогу біля російського посольства пофарбували в кольори українського прапора / Фото My London

Завтра – перша річниця імперіалістичного вторгнення Путіна в Україну, незалежну державу й народ, який має повне право на самовизначення. Наявність величезного українського прапора біля його посольства в Лондоні слугуватиме йому нагадуванням про це,

– говорили активісти 23 лютого, напередодні річниці початку повномасштабної російсько-української війни.

На малюнок площею 500 квадратних метрів витратили близько 340 літрів нетоксичної, призначеної для дорожніх робіт фарби. Чотирьох активістів затримали лондонська поліція. Їх підозрюють в умисному заподіянні шкоди та перешкоджанні автомобільному руху.

Організаторами такого протесту виступила група Led By Donkeys.

У мережі показали відео, як лондонські активісти зафарбовували дорогу у синьо-жовтий колір: