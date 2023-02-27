В преддверии годовщины великой войны России против Украины, 23 февраля, перед российским посольством в Лондоне прошла антивоенная акция. Тогда проезжую часть напротив дипломатического учреждения страны-агрессора активисты закрасили в сине-желтый цвет. А теперь стало известно, что эта часть улицы в Вестминстере, центральном районе британской столицы, получила новое название – Kyiv Road.

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Kyiv Road в Лондоне

Переименование участка дороги длиной 25 метров в Городском совете Вестминстера было приурочено к годовщине начала полномасштабного вторжения России на земли Украины. Кроме того, 24 февраля там установили новый дорожный знак "Kyiv Road".

Это лишь небольшой участок дороги, но мы хотим показать народу Украины, что в нашем городе не забывают о борьбе, которую он ведет. Топонимы по всему Лондону меняли многие десятилетия, чтобы отметить важные моменты в истории или роль тех или иных фигур, поэтому Kyiv Road – часть этой древней традиции,

– заявил председатель совета Адам Хагг.

Посол Украины в Великой Британии Вадим Пристайко назвал переименование "символом солидарности с украинским народом и данью его несокрушимому духу перед лицом агрессии".



На улице возле российского посольства в Лондоне установили новый знак / Фото Посольство Украины в Великой Британии