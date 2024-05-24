У дослідженні, проведеному аналітиками туристичного страхування InsureandGo, були проаналізовані тисячі коментарів на Reddit і сотні відгуків про визначні пам'ятки світу, щоб визначити топ країн і міст, куди туристи найбільше прагнуть повернутися. Найчастіше туристи заявляли про бажання повернутися до Японії та британської столиці Лондона.

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Які країни та міста спонукають туристів повертатися?

Японія очолила рейтинг. Країна відома своїм цвітінням сакури, вишуканою кухнею, багатою культурою та історичним значенням. Мандрівники, які відвідали Японію, висловлюють бажання повернутися, називаючи різноманітність пам'яток головною причиною свого рішення.



Японія – країна, до якої туристи хочуть повертатися / Фото Unsplash

10 країн, до яких люди найбільше хочуть повернутися:

Японія; Італія; Іспанія; Мексика; Таїланд; Ірландія; Франція; Ісландія; Греція; Німеччина.

Нещодавнє опитування визначило Лондон найпопулярнішим містом для повторного відвідування серед туристів. Користувачі Reddit часто згадують такі знакові пам'ятки, як Біг-Бен і хмарочос Шард, а також можливість покататися на двоповерхових автобусах і "відчути себе як вдома".



Лондон – місто, в яке туристи хочуть повертатися / Фото Unsplash

10 міст, у які люди найбільше хочуть повернутися:

Лондон, Англія; Париж, Франція; Барселона, Іспанія; Нью-Йорк, США; Рим, Італія; Токіо, Японія; Амстердам, Нідерланди; Берлін, Німеччина; Единбург, Шотландія; Мехіко, Мексика.

Нагадаємо, нещодавно туристичний портал Which? проаналізував відгуки туристів, щоб визначити найкращі та найгірші приморські міста Іспанії. Результати показали, що не всі популярні місця для літнього відпочинку вразили опитаних мандрівників.