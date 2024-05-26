Британское агентство Titan Travel собрало рейтинг мест с самыми красивыми закатами солнца. Первые 3 места заняли: Бали (Индонезия), Санторини (Греция) и Ибица (Испания).

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Бали назвали местом с самыми красивыми закатами солнца

Агентство просмотрело посты в инстаграме с различными геолокациями и нашло, в каких локациях больше всего фото заката.

Первые пять мест выглядят так:

Остров Бали
Остров Бали / Фото hotels.com

Остров Санторини
Остров Санторини / Фото in.hotels.com

Остров Ибица
Остров Ибица / Фото discoveribiza.com

Остров Мауи
Остров Мауи / Фото cbislandvacations.com

Сан-Диего
Сан-Диего / Фото sandiego.org

Пять оставшихся позиций заняли:

  • Лондон (Великобритания),
  • Ки-Уэст (США),
  • Сиэтл (США),
  • Перт (Австралия),
  • Париж (Франция).

В основном в рейтинге представлены острова, прибрежные города, города на реках.

Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха впечатлили опрошенных путешественников.