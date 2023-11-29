У ще одній країні ЄС зростає кількість українських біженців: чи є там місце

У листопаді різко зріс потік українських біженців, які шукають притулку в Литві. Протягом останнього тижня прибуло 173 громадяни України, які пройшли реєстрацію.

Скільки українських біженців прибуло до Литви і де розташувалися – читайте далі!

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У Литві зростає кількість українських біженців

З початку війни до Литви прибуло майже 83 000 українських біженців, з яких трохи більш як 12 000 – діти. Понад 30 000 біженців вже повернулися в Україну.

У листопаді в країні почали відзначати зростання потоку людей, які приїжджають просити тимчасовий захист. Якщо у жовтні реєструвалося 15 – 17 українців на добу, то з початку листопада показник зріс до 20 – 25 осіб на добу.

Найбільше біженців оселилися у Вільнюсі (близько 20 000 людей), удвічі менше у Каунасі (близько 10 000), ще 6 500 українців – в Алітусі та Клайпеді.

У країні рекордний рівень працевлаштування українців

За даними Державного агентства даних, у Литві працюють 98% повнолітніх українців (майже 55 000 людей). Загалом найпопулярніші сфери діяльності такі:

торгівля (продавці, менеджери з продажу, консультанти чи касири) – 4 000 українців;

охорона здоров'я (медсестри, психологи, стоматологи, фармацевти) – 3 000 людей;

гастрономія (кухарі, кондитери та технологи харчових продуктів і напоїв) – трохи більш як 3 000 українців.

Багато українців у Литві працюють у сфері торгівлі / Фото Unsplash

Дослідження Міжнародної організації з міграції Литви виявило, що кількість українців, які мають намір залишитися в Литві на довший час, зростає. Якщо у перші дні війни українські біженці шукали допомоги з фінансами, житлом та документами, то зараз люди з України найбільше зацікавлені в курсах литовської мови, після яких вони зможуть отримати кваліфіковану роботу.

Литва оновить посвідки біженцям

Литва анонсувала обмін посвідок на проживання для біженців з України. Оновлення документів розпочинається цього місяця.

Наприкінці листопада Департамент міграції Литви почне обмін цифрових посвідок на проживання українців. Біженці, які перебувають під тимчасовим захистом, вже отримали повідомлення, що термін дії документів спливає. Що потрібно робити українцям у Литві, щоб поновити посвідки – читайте за посиланням!

Як знайти доступне житло в Литві?

На перших порах Литва забезпечувала українців усім необхідним: від житла до гуманітарної допомоги. Але українці, які планують залишатися в Литві надалі, мають подбати про житло. Хтось із переселенців має у Литві родичів, друзів чи знайомих, які можуть прийняти в себе вдома. А хтось – шукає помешкання самостійно.

Щоб полегшити цей процес, Закордон 24 зібрав корисні поради для тих, хто планує орендувати квартиру в Литві та розповів про актуальні ціни на місцевому ринку нерухомості.