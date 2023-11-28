Винятки зроблять лише для тих, хто матиме роботу чи житло. Деталі нової заяви Німеччини – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Саксонія перевищила квоту з прийому українців

Щоб усунути дисбаланс у розподілі новоприбулих біженців, було впроваджено нову політику, згідно з якою особи автоматично призначаються до федеральних земель, які прийняли менше, ніж середня кількість біженців. Земля Саксонія, наприклад, повідомила про перевищення встановленої квоти на 289 осіб станом на 24 листопада. Нині в штаті проживає близько 60 тисяч біженців з України.

Розподіл між землями покликаний запобігти перевантаженню шкіл, дитсадків, медичних закладів і житла.

Саксонія неодноразово приймала більше українців, ніж це було передбачено квотою,

– заявляють чиновники.

Згідно з даними платформи uahelp.wiki, жоден із трьох таборів первинного прийому українців у Саксонії (Меране, Дрезден, Лейпциг) зараз не приймає нових людей.

Будуть винятки

Округ Баутцен повідомив, що тепер імміграційна служба реєструватиме лише тих українських осіб, чиї найближчі родичі (батько, мати, діти) вже прийняті або зареєстровані в регіоні.

Приймуть також українців, які мають і трудовий договір, і житло, яке вони знайдуть самі. Квартира повинна бути підтверджена договором оренди або актом орендодавця. У всіх інших випадках радять не звертатися до імміграційної служби.

Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців

Уряд Німеччини продовжив тимчасовий захист для біженців з України. Їхні дозволи на проживання будуть діяти до 4 березня 2025 року.

Федеральна рада країни вже схвалила відповідну постанову. Українським біженцям не потрібно подавати документи для продовження свого статусу проживання – він поновиться автоматично. Призначати зустріч з імміграційними органами також немає потреби.