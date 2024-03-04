Нове правило набуде чинності вже з 11 березня. До цієї дати автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають залишити Литву та загалом територію ЄС. Єдина альтернатива – перереєструвати автівки.

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Виняток – транзит до або з Калінінградської області. Однак умова – росіяни мають встигнути доїхати упродовж 24 годин. Деталі розповіла пресслужба литовської митниці.

З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни вже ниють через рішення у соцмережах.

Раніше рішення про конфіскацію ухвалила Латвія

Країни Балтії підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Латвія восени 2023 року ухвалила рішення про конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Рішення набуло чинності 15 лютого 2024 року. Росіянам дали шанс перереєструвати номери. Хто не встиг, той втратить автомобіль. Виняток – транзит. Однак для цього необхідно зареєструвати у системі CSDD. Тривалість транзиту – 24 години.