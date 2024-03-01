У Нідерландах українці, які отримали спеціальний статус, отримали ті ж самі права на працевлаштування, що й громадяни ЄС. Однак поки біженці не знайшли роботу, вони отримують від держави матеріальну допомогу.

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Місцева влада зауважує, що майже 50% українських біженців вже працюють. У Нідерландах дуже позитивно оцінюють те, як українці інтегруються у життя країни. Однак тепер їх можуть змусити платити за житло на території країни.

Українці, які тут працюють, повинні зробити свій внесок у власне житло,

– мовиться у повідомленні.

У Нідерландах закрили центральний пункт прийому українських біженців

Наприкінці лютого у Нідерландах закрили центральний пункт прийому українців. Наголошують, що причиною такого рішення стало колосальне переповнення. Зокрема, у ніч на 26 лютого пункт прийняв понад 150 біженців (при тому, що максимально він розрахований на 140 людей). Це призвело до перенавантаження всіх ресурсів.

Тепер українці, які не потребують негайної допомоги та не належать до вразливих категорій, змушені самостійно шукати житло на території Нідерландів.