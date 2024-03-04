Новое правило вступит в силу уже с 11 марта. До этой даты автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и вообще территорию ЕС. Единственная альтернатива – перерегистрировать машины.

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Исключение – транзит в или из Калининградской области. Однако условие – россияне должны успеть доехать в течение 24 часов. Детали рассказала пресс-служба литовской таможни.

С 11 марта те, кто имеет автомобили с российскими регистрационными номерами, будут считаться нарушителями законодательства и будут нести ответственность, предусмотренную статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля,

– говорится в сообщении.

Россияне уже ноют из-за решения в соцсетях.

Ранее решение о конфискации приняла Латвия

Страны Балтии поддерживают Украину в ее борьбе за свою свободу. Латвия осенью 2023 года приняла решение о конфискации автомобилей с российскими номерами. Решение вступило в силу 15 февраля 2024 года. Россиянам дали шанс перерегистрировать номера. Кто не успел, тот потеряет автомобиль. Исключение – транзит. Однако для этого необходимо зарегистрировать в системе CSDD. Продолжительность транзита – 24 часа.