Що передбачає новий закон
У законопроєкті фіксується припинення прийому заяв від громадян Росії та Білорусі на візи у візових службах Литви за кордоном (крім випадків, коли посередником виступає МЗС Литви), а також прийому заяв на посвідку на проживання як у Литві, так і в її представництвах за кордоном. Виняток зробили для власників національної чи шенгенської візи, а також для тих, хто вже має посвідку, або рішення про його надання.
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У законопроєкт також прописано, що пересування російських громадян через зовнішній кордон Європейського Союзу на територію Литви підлягає індивідуальній додатковій детальній перевірці.
Крім цього, схвалені в першому читанні поправки забороняють росіянам купувати нерухомість у Литві. Виняток зроблено для власників посвідки на проживання, яким загрожує переслідування на батьківщині.
Також поправки передбачають публікацію відомостей про пов'язані з литовськими політиками компанії, які підтримують економічні зв'язки з Росією та Білоруссю. За ухвалення законопроєкту у першому читанні проголосували 113 депутатів, дев'ять утрималися, проти не було подано жодного голосу. Законопроєкт мають розглянути ще у другому читанні.
Як Литва змінила ставлення до росіян та білорусів після початку війни
- Литва призупинила видачу віз громадянам РФ та Білорусі за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Виняток було зроблено для гуманітарних віз.
- У серпні Литва перестала пускати через кордон громадян Росії та Білорусі з виданою в її посольствах шенгенськими візами, а у вересні закрила в'їзд для росіян та білорусів із шенгенськими візами будь-яких країн (крім низки винятків).
- Також у вересні на кордоні було запроваджено процедуру індивідуальної додаткової перевірки.
- У листопаді Литва посилила вимоги щодо отримання посвідки на проживання, розширивши список документів, необхідних від заявників.