Що передбачає новий закон

У законопроєкті фіксується припинення прийому заяв від громадян Росії та Білорусі на візи у візових службах Литви за кордоном (крім випадків, коли посередником виступає МЗС Литви), а також прийому заяв на посвідку на проживання як у Литві, так і в її представництвах за кордоном. Виняток зробили для власників національної чи шенгенської візи, а також для тих, хто вже має посвідку, або рішення про його надання.

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У законопроєкт також прописано, що пересування російських громадян через зовнішній кордон Європейського Союзу на територію Литви підлягає індивідуальній додатковій детальній перевірці.

Крім цього, схвалені в першому читанні поправки забороняють росіянам купувати нерухомість у Литві. Виняток зроблено для власників посвідки на проживання, яким загрожує переслідування на батьківщині.

Також поправки передбачають публікацію відомостей про пов'язані з литовськими політиками компанії, які підтримують економічні зв'язки з Росією та Білоруссю. За ухвалення законопроєкту у першому читанні проголосували 113 депутатів, дев'ять утрималися, проти не було подано жодного голосу. Законопроєкт мають розглянути ще у другому читанні.

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