Что предусматривает новый закон

В законопроекте фиксируется прекращение приема заявлений от граждан России и Беларуси на визы в визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы), а также приема заявлений на вид на жительство как в Литве, так и в ее представительствах за рубежом. Исключение сделали для владельцев национальной или шенгенской визы, а также для тех, кто уже имеет вид, или решение о его предоставлении.

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В законопроект также прописано, что передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского Союза на территорию Литвы подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке.

Кроме того, одобренные в первом чтении поправки запрещают россиянам покупать недвижимость в Литве. Исключение сделано для владельцев вида на жительство, которым грозит преследование на родине.

Также поправки предполагают публикацию сведений о связанных с литовскими политиками компании, поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса. Законопроект должен быть рассмотрен еще во втором чтении.

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