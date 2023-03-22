Что предусматривает новый закон
В законопроекте фиксируется прекращение приема заявлений от граждан России и Беларуси на визы в визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы), а также приема заявлений на вид на жительство как в Литве, так и в ее представительствах за рубежом. Исключение сделали для владельцев национальной или шенгенской визы, а также для тех, кто уже имеет вид, или решение о его предоставлении.
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В законопроект также прописано, что передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского Союза на территорию Литвы подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке.
Кроме того, одобренные в первом чтении поправки запрещают россиянам покупать недвижимость в Литве. Исключение сделано для владельцев вида на жительство, которым грозит преследование на родине.
Также поправки предполагают публикацию сведений о связанных с литовскими политиками компании, поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса. Законопроект должен быть рассмотрен еще во втором чтении.
Как Литва изменила отношение к россиянам и белорусам после начала войны
- Литва приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии через несколько дней после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Исключение было сделано для гуманитарных виз.
- В августе Литва перестала пускать через границу граждан России и Белоруссии с выданной в ее посольствах шенгенскими визами, а в сентябре закрыла въезд для россиян и белорусов с шенгенскими визами любых стран (кроме ряда исключений).
- Также в сентябре на границе была введена процедура индивидуальной дополнительной проверки.
- В ноябре Литва усилила требования к получению вида на жительство, расширив список документов, необходимых от заявителей.