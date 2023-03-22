Безплатні квитки на варшавський транспорт

Призами в конкурсі будуть 30-денні повні або пільгові квитки, дійсні в першій, другій або першій і другій зонах. Загалом буде 100 переможців, а результати оголосять 6 квітня.

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Які умови треба виконати, аби виграти проїзний

Придбати довгостроковий квиток на 30 або 90 днів та активувати його перед відправкою заявки. Квиток має бути куплений після 20 березня.

У понеділок, 3 квітня, потрібно буде зайти на сайт biletobranie.wtp.waw.pl та ввести 11-значний номер міської картки та адресу електронної пошти.

У заявці треба вказати персональні дані, а також зазначити тип носія, на який завантажено квиток: це може бути Warsaw City Card, інша картка ZTM або додаток mobiWAWA.

Конкурсна форма буде активна в чотири періоди часу, відтак заявку можна буде залишити з 9:00 до 10:00, з 12:00 до 13:00, з 15:00 до 16:00, з 18:00 до 19:00. Призи зможуть виграти 100 щасливчиків – перші 25 осіб, з кожного тайм-слоту. Простіше кажучи, найкраще відправити заявку якнайшвидше, наприклад о 9:00 або 12:00, щоб потрапити до перших 25 осіб.

Результати з'являться 6 квітня на сайті, але взагалі переможцям на пошту мають надіслати повідомлення. Забрати виграш потім треба буде впродовж 200 днів у будь-якому пункті обслуговування пасажирів.