З відповідною ініціативою виступило міністерство освіти, науки та спорту Литви. Там пропонують внести зміни у постанову уряду й встановити, що "для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, категорія володіння державною мовою не застосовується при прийнятті на роботу протягом трьох років з моменту надання тимчасового захисту в Литві". Наразі цей термін – два роки.

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У Департаменті зі справ нацменшин заявили, що абсолютно підтримують пропозицію міністерства й вважають її справедливою.

По-перше, треба розуміти, що ситуація цих людей – особлива. Вони були змушені тікати від війни, покинути свої будинки. Це був великий стрес, і цим людям потрібен триваліший термін для адаптації в Литві,

– мовиться у повідомленні.

Як українці інтегруються у життя Литви

У Литві наголошують, що українці виявляють велике зацікавлення культурою та історією Литви й докладають великих зусиль, аби інтегруватися у життя країни. Окрім того, українці активно намагаються вивчити литовську мову. Водночас країна наразі не може закрити запити усіх охочих потрапити на мовні курси.

Численні дослідження показують, що литовці всіма силами підтримують українців, які приїжджають до Литви, рятуючись від російської агресії. Тому пропозиція відтермінувати дедлайн з вивчення мови буде справедливим для обох сторін.