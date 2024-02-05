Соціологічне дослідження провела компанія Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії. Так вдалося з'ясувати, що естонці змінили своє ставлення до українських біженців на краще.

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Що показало опитування

Станом на грудень 2023 відразу 63% опитуваних вважають, що Естонія має приймати біженців з України, які рятуються від російської агресії. Проти – 30% опитуваних. Дослідження проводили з 6 до 12 грудня. Участь у ньому взяли 1252 людей віком 15+. Результати опитування оприлюднили лише у січні 2024 року.

Тим часом у вересні 2023 року показник був найнижчим від 24 лютого 2022 року. Лише 60% естонців були раді бачити на території своєї держави українських біженців.

Варто наголосити, що Естонія з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну. Країна готова робити це й у довгостроковій перспективі. Очікують, що допомога, яку Естонія виділить Україні, до 2027 року становитиме 1,2 мільярда євро.

Українців продовжують чекати у Канаді

Канада очікує, що до березня 2024 року на територію країни приїдуть ще 90 тисяч українських біженців. Їх радо готові зустрічати.

До 31 березня українці, які рятуються від війни, можуть скористатися візою CUAET. Вона передбачає отримання спеціальної допомоги від Канади. В'їхати на територію Канади українці зможуть й після цієї дати. Водночас тоді вони втратять: