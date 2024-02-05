С соответствующей инициативой выступило министерство образования, науки и спорта Литвы. Там предлагают внести изменения в постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при приеме на работу в течение трех лет с момента предоставления временной защиты в Литве". Сейчас этот срок – два года.

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В Департаменте по делам нацменьшинств заявили, что абсолютно поддерживают предложение министерства и считают его справедливым.

Во-первых, надо понимать, что ситуация этих людей – особая. Они были вынуждены бежать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве,

– говорится в сообщении.

Как украинцы интегрируются в жизнь Литвы

В Литве отмечают, что украинцы проявляют большой интерес к культуре и истории Литвы и прилагают большие усилия, чтобы интегрироваться в жизнь страны. Кроме того, украинцы активно пытаются изучить литовский язык. В то же время страна пока не может закрыть запросы всех желающих попасть на языковые курсы.

Многочисленные исследования показывают, что литовцы всеми силами поддерживают украинцев, которые приезжают в Литву, спасаясь от российской агрессии. Поэтому предложение отсрочить дедлайн по изучению языка будет справедливым для обеих сторон.