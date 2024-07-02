Купить билеты можно на сайте перевозчика или в кассах уже сейчас. Билеты в третий класс начнут действовать с 15 июля, а купить их можно уже с 1 июля.

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В литовских поездах появится третий класс

Маршрут Вильнюс – Клайпеда – один из самых популярных в летний сезон. Ежедневно услугами этого маршрута пользуется около 2 000 пассажиров.

Чтобы предложить более дешевые билеты, компания изменила организацию перевозки пассажиров по этому маршруту, в вагонах купейного типа. В купе есть по 6 мест, поэтому группам ездить будет дешевле. Билет за такое место будет дешевле, студенты будут платить менее 7 евро. Билет второго класса в зависимости от поезда стоит от 20,30 евро, первого – от 35,30 евро.



В литовских поездах появится третий класс / Фото LTG NUOTR

Желающие поехать из Вильнюса в Клайпеду в вагоне третьего класса, уже сейчас могут покупать билеты. Если эти билеты будут популярными, компания рассмотрит возможность введения третьего класса и на других маршрутах.