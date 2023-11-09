Погода допомогла авіакомпанії LOT доставити пасажирів із нью-йоркського аеропорту Ньюарк до Варшави так швидко. Попутний вітер максимально пришвидшив літак: він буквально летів зі швидкістю звуку.

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Переліт за швидкістю звуку

Польський авіаперевізник зафіксував цей рекордний переліт ще 31 жовтня. Саме тоді рейс з Нью-Йорка до Варшави тривав усього 6 годин 55 хвилин. Зазвичай цей маршрут займає від 7,5 до 8 годин часу.

Авіакомпанія LOT повідомила, що під час рейсу Boeing 787-9 набрав неймовірну швидкість – 1 230 кілометрів на годину. Фактично цей літак рухався зі швидкістю звуку. Це значно більше, ніж цей борт здатен показувати при звичайних умовах.

Головну роль тут відіграв сильний попутний вітер. Він додався до фактичної швидкості літака, тому борт переміщався над землею набагато швидше, ніж зазвичай. При цьому всьому, цей політ був абсолютно безпечним для екіпажу та пасажирів.

Погода може дуже сильно впливати на швидкість руху літака: як прискорювати, так і уповільнювати його. Тому в мережі є чимало відео, на яких невеликі літаки буквально "‎зависають" у небі через потужний зустрічний вітер.

Авіакомпанія дозволить месенджери під час польоту

Цивільна авіація змінюється у конкурентній боротьбі за комфорт пасажирів. Фінський перевізник Finnair планує дозволити користуватись месенджерами у небі. Сервіс запустять на всіх європейських рейсах, які виконуються на вузькофюзеляжних Airbus.

Пасажири зможуть під час польоту отримувати та надсилати повідомлення через WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat та iMessage. Послуга буде безплатною для тих, хто літає авіакомпанією Finnair Plus.