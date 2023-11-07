Так, незабаром можна буде безплатно користуватися месенджерами у польоті. Сервіс буде доступний на всіх європейських рейсах, що виконуються вузькофюзеляжними Airbus.

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Finnair дозволить користуватися месенджерами під час польоту

Послуга безплатна для тих, хто часто літає авіакомпанією Finnair Plus. Пасажири зможуть отримувати та надсилати повідомлення через WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat та iMessage.

Зараз, як ніколи раніше, ми цінуємо необхідність підключення, навіть на висоті 35 000 футів. Тому ми знаємо, що ця нова ініціатива буде надзвичайно популярна серед клієнтів,

– говорить директор з ринку Finnair Ансі Партанен.

З січня 2024 року безплатний 30-хвилинний пакет перевізника для вебпереглядача для учасників Finnair Plus Gold і Platinum також буде оновлено до 30-хвилинного потокового пакету.

А учасники Finnair Plus Platinum Lumo продовжуватимуть отримувати безкоштовний доступ до пакета потокового передавання на борту протягом усього періоду короткомагістральних рейсів.

Finnair дозволить користуватися месенджерами під час польоту / Фото Finnair

Qatar Airways облаштує літаки швидким інтернетом від Starlink

Одна з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways представить безкоштовний інтернет для своїх пасажирів. Сприяє цьому компанія Starlink Ілона Маска.

Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю до 350 мегабітів на секунду для ігор, доступу до VPN, спортивних трансляцій тощо.