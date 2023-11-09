Погода помогла авиакомпании LOT доставить пассажиров из нью-йоркского аэропорта Ньюарк в Варшаву так быстро. Попутный ветер максимально ускорил самолет: он буквально летел со скоростью звука.

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Перелет со скоростью звука

Польский авиаперевозчик зафиксировал этот рекордный перелет еще 31 октября. В этот день рейс из Нью-Йорка в Варшаву длился всего 6 часов 55 минут. Обычно этот маршрут занимает от 7,5 до 8 часов.

Авиакомпания LOT сообщила, что во время рейса Boeing 787-9 набрал невероятную скорость – 1 230 километров в час. Фактически самолет двигался со скоростью звука. Это гораздо больше, чем этот борт способен показывать при обычных условиях.

Главную роль здесь сыграл сильный попутный ветер. Он усилил фактическую скорость самолета, поэтому борт перемещался над землей гораздо быстрее обычного. При этом всем этот полет был абсолютно безопасен для экипажа и пассажиров.

Погода может сильно влиять на скорость движения самолета: как ускорять, так и замедлять его. Поэтому в сети есть немало видео, на которых небольшие самолеты буквально "зависают" в небе из-за мощного встречного ветра.

Авиакомпания разрешит мессенджеры во время полета

Гражданская авиация меняется в конкурентной борьбе за комфорт пассажиров. Финский перевозчик Finnair планирует разрешить пользоваться мессенджерами в небе. Сервис запустят на всех европейских рейсах, выполняемых на узкофюзеляжных Airbus.

Пассажиры смогут во время полета получать и отправлять сообщения через WhatsApp, Viber, Kakao Talk, WeChat и iMessage. Услуга будет бесплатной для летающих авиакомпанией Finnair Plus.