"Лише для дорослих": нідерландська авіакомпанія пропонує child-free зони на своїх рейсах
Джерело:Schengen Visa Info
Нещодавно відома нідерландська авіакомпанія Coredon представила захопливе доповнення до своїх послуг. Починаючи з листопада цього року, пасажири рейсу Амстердам-Кюрасао матимуть унікальну можливість забронювати місце в секції "Тільки для дорослих" літака.
Coredon пропонує child-free зони на своїх рейсах
Ця інноваційна пропозиція створена для пасажирів, які воліють чайлд-фрі середовище, та бізнес-мандрівників, яким потрібне тихе місце для роботи під час перельоту.
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За додаткову плату 45 євро за переліт в одну сторону можна зарезервувати стандартне місце в зоні "Тільки для дорослих", а за 100 євро – місце XL зі збільшеним простором для ніг. Доступ до зони "Тільки для дорослих" обмежений для пасажирів віком до 16 років.
Зона буде включати всього 102 місця (93 стандартних місця та 9 місць XL). Ця секція буде фізично відокремлена від решти салону стінками та шторами, що, обіцяють в авіакомпанії, гарантуватиме тишу та спокій під час польоту.
Ми також вважаємо, що це нововведення порадує і батьків, які подорожують з маленькими дітьми, і дозволить їм насолоджуватися польотом, не побоюючись, що їхні малюки будуть видавати трохи більше шуму,
– кажуть у Coredon.
За результатами дослідження YouGov, опублікованого у квітні цього року, галасливі діти старше чотирьох років дратують 51% пасажирів літаків, а немовлят, що кричать, на борту не терплять 23% пасажирів.
В аеропорту Мальти спрощують перевірки для пасажирів
Міжнародний аеропорт Мальти оголосив, що з наступного року буде спрощено перевірку пасажирів. Вони будуть звільнені від певних обмежень.
Зокрема, не вилучатимуть техніку з багажу, а обмеження на провезення рідини будуть повністю зняті. За яких умов це стане можливо і для чого – дізнайтеся за посиланням!