Лише 20 000 осіб на день і в зазначений час: Акрополь вперше запроваджує обмеження

В Афінах спостерігається дедалі більший наплив туристів. Через це для Акрополя вводять обмеження – таке рішення приймають вперше за всю історію.

Акрополь запроваджує обмеження для туристів

Вже до кінця місяця там почнуть використовувати тайм-слоти та електронні квитки. У планах також – збільшити кількість входів та виходів.

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Так, з 4 вересня там почнуть використовувати тайм-слоти для відвідувачів. Відвідувати пам'ятку зможе лише 20 000 осіб на день. При цьому час потрібно буде забронювати заздалегідь.

У червні та липні цього року у відомому стародавньому місці різко збільшилася кількість відвідувачів із суттєвим завершенням пандемії COVID-19 і хвилями туристів, які повертаються до країни. Їх чисельність збільшилась на 80% порівняно з даними 2019-го. І цей показник зростатиме, впевнена влада.

Зараз Акрополь – найвідвідуваніша пам'ятка Греції. На день він приймає близько 17 000 осіб.

Через великий наплив туристів до Афін для Акрополя вводять обмеження / Фото UnSplash

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