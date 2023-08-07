Акрополь запроваджує обмеження для туристів
Вже до кінця місяця там почнуть використовувати тайм-слоти та електронні квитки. У планах також – збільшити кількість входів та виходів.
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Так, з 4 вересня там почнуть використовувати тайм-слоти для відвідувачів. Відвідувати пам'ятку зможе лише 20 000 осіб на день. При цьому час потрібно буде забронювати заздалегідь.
У червні та липні цього року у відомому стародавньому місці різко збільшилася кількість відвідувачів із суттєвим завершенням пандемії COVID-19 і хвилями туристів, які повертаються до країни. Їх чисельність збільшилась на 80% порівняно з даними 2019-го. І цей показник зростатиме, впевнена влада.
Зараз Акрополь – найвідвідуваніша пам'ятка Греції. На день він приймає близько 17 000 осіб.
Через великий наплив туристів до Афін для Акрополя вводять обмеження / Фото UnSplash
Рим обмежить доступ до фонтану Треві
Влада Рима вирішила обмежити доступ до всесвітньо відомого фонтана Треві. Все через недобросовісних туристів. Останній інцидент, який підживив хвилю місцевого невдоволення, пов'язаний із туристом, який використовував фонтан Треві як об'єкт аквапарку, пірнувши з однієї зі статуй у басейн. Це сталося вночі у четвер, 27 липня. Натовп, який спостерігав за ним, знімав цей акт і аплодував йому. Як повідомляється, чоловіка пізніше оштрафувала поліція.
Фонтан Треві, який датується 18 століттям і вважається шедевром бароко, регулярно наражається на "неповагу", навіть якщо огороджений і охороняється. Саме тому радник Онорато, який відповідає за політику туризму та заходів у міській раді, звернувся до міністерства культури Італії з проханням розробити обмеження для відвідування знаменитого місця.
Якщо рішення ухвалять, на вході до пам'ятника встановлять турнікети. Можливо, також стягуватимуть плату за прохід.