У Лісабоні українці вийдуть на вулиці з вимогою захистити небо над Україною

З початку війни Україна продовжує просити НАТО закрити небо над її простором для бойових авіацій Росії. Це важливо насамперед для захисту цивільного населення.

Петиція до НАТО про закриття неба над Україною зібрала мільйон голосів. Проте, світові лідери не поспішають погоджувати це питання. Українці в Лісабоні вирішили не чекати мовчки й організувати мирну акцію.

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Детальніше про акцію в Лісабоні

Акція відбудеться сьогодні, 4 березня, о 18:00 під назвою "Серце миру для України". Українці в Португалії закликають долучитися всіх небайдужих. Про це повідомив у фейсбуці Павло Садоха, голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент Світового конгресу українців у Західній і Південній Європі.

Акція пройде у форматі живого ланцюга. Учасники будуть просити негайно посилити захист небесного простору над Україною.

Павло Садоха наголосив, що зараз громадський тиск має дуже важливе значення.

Повний текст публікації Павла Садохи у фейсбуці

Брати і сестри!

Просимо у п'ятницю, у Лісабоні, о 18:00 годині, виділити годину часу на дуже важливу акцію, яку організовують португальці – "Серце миру для України".

Це буде живий ланцюг між посольствами Франції, Англії, Німеччини та США. Ми будемо просити, терміново закрити українське небо.

Друзі, громадський тиск має дуже важливе значення в Португалії. Деталі у наступних постах. Слава Україні!

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