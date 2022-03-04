Петиція до НАТО про закриття неба над Україною зібрала мільйон голосів. Проте, світові лідери не поспішають погоджувати це питання. Українці в Лісабоні вирішили не чекати мовчки й організувати мирну акцію.

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Детальніше про акцію в Лісабоні

Акція відбудеться сьогодні, 4 березня, о 18:00 під назвою "Серце миру для України". Українці в Португалії закликають долучитися всіх небайдужих. Про це повідомив у фейсбуці Павло Садоха, голова Спілки українців у Португалії, регіональний віцепрезидент Світового конгресу українців у Західній і Південній Європі.

Акція пройде у форматі живого ланцюга. Учасники будуть просити негайно посилити захист небесного простору над Україною.

Павло Садоха наголосив, що зараз громадський тиск має дуже важливе значення.

Повний текст публікації Павла Садохи у фейсбуці

Брати і сестри!

Просимо у п'ятницю, у Лісабоні, о 18:00 годині, виділити годину часу на дуже важливу акцію, яку організовують португальці – "Серце миру для України".

Це буде живий ланцюг між посольствами Франції, Англії, Німеччини та США. Ми будемо просити, терміново закрити українське небо.

Друзі, громадський тиск має дуже важливе значення в Португалії. Деталі у наступних постах. Слава Україні!

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