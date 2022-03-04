Петиция НАТО о закрытии неба над Украиной собрала миллион голосов. Однако мировые лидеры не спешат согласовывать этот вопрос. Украинцы в Лиссабоне решили не ждать молча и организовать мирную акцию.

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Подробнее об акции в Лиссабоне

Акция состоится сегодня, 4 марта, в 18:00 под названием "Сердце мира для Украины" . Украинцы в Португалии призывают присоединиться всех неравнодушных. Об этом сообщил в фейсбуке Павел Садоха , председатель Союза украинцев в Португалии, региональный вице-президент Всемирного конгресса украинцев в Западной и Южной Европе.

Акция пройдет в формате живой цепи. Участники будут просить немедленно усилить защиту небесного пространства над Украиной.

Павел Садоха подчеркнул, что сейчас общественное давление имеет очень важное значение.

Полный текст публикации Павла Садохи в фейсбуке

Братья и сестры!

Просим в пятницу, в Лиссабоне, в 18:00, выделить час времени на очень важную акцию, организованную португальцами – "Сердце мира для Украины".

Это будет живая цепь между посольствами Франции, Англии, Германии и США. Мы будем просить срочно закрыть украинское небо.

Друзья, общественное давление имеет очень важное значение в Португалии. Подробности в следующих постах. Слава Украине!