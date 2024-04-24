Лісабон удвічі підніме податок для туристів

Незабаром гостям міста доведеться платити по 4 євро за ніч, проведену в місцевих готелях (замість нинішніх 2 євро). Додаткові доходи спрямовуватимуть на місто і його інфраструктуру.

Читайте також Без туристів місцями богів та героїв: Греція обурила людей "елітарними турами"

На нещодавньому засіданні міської ради пропозиція про підвищення туристичного збору отримала зелене світло. Однак, перед тим, як вона буде офіційно введена в дію, вона має пройти подальше громадське обговорення.

Дане рішення щодо підвищення туристичного податку спрямоване на покращення якості життя у місті та підвищення якості самого туризму,

– йдеться у повідомленні.

Міська рада Лісабону вже затвердила виділення 4 мільйонів євро на урбаністичну гігієну міста.

Лісабон удвічі підніме податок для туристів / Фото Unsplash

Крім того, з 1 квітня 2024 року почав діяти податок у розмірі 2 євро для пасажирів круїзних лайнерів, які виходять на берег у Лісабоні, незалежно від того, чи залишаються вони в місті на ніч, кілька ночей або просто виходять прогулятися протягом дня.

Також з квітня запроваджено новий туристичний збір у португальському місті Амаранте. Туристи повинні платити 2 євро під час високого сезону та 1 євро у низький сезон.

Які країни ввели штрафи перед туристичним сезоном?

Для туризму літо 2024 року має стати періодом "ренесансу". Очікують, що сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень. Популярні світові курорти готуються до напливу туристів й, аби зберегти порядок, запроваджують низку обмежень.

Туристичний податок, що діє у багатьох популярних містах світу, не зупиняє потік мандрівників, які готові платити за відпочинок мрії та хочуть взяти від нього усе. Та щоб їхня поведінка не завдавала шкоди природі, архітектурі та місцевим жителям, влада багатьох країн запроваджує низку обмежень для туристів.