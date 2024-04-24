Лиссабон вдвое поднимет налог для туристов

Вскоре гостям города придется платить по 4 евро за ночь, проведенную в местных отелях, проведенную в местных отелях (вместо нынешних 2 евро). Дополнительные доходы будут направлять на город и его инфраструктуру.

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На недавнем заседании городского совета предложение о повышении туристического сбора получило зеленый свет. Однако, перед тем, как оно будет официально введено в действие, оно должно пройти дальнейшее общественное обсуждение.

Данное решение о повышении туристического налога направлено на улучшение качества жизни в городе и повышение качества самого туризма,

– говорится в сообщении.

Городской совет Лиссабона уже утвердил выделение 4 миллионов евро на урбанистическую гигиену города.

Лиссабон вдвое поднимет налог для туристов / Фото Unsplash

Кроме того, с 1 апреля 2024 года начал действовать налог в размере 2 евро для пассажиров круизных лайнеров, которые выходят на берег в Лиссабоне, независимо от того, остаются ли они в городе на ночь, несколько ночей или просто выходят прогуляться в течение дня.

Также с апреля введен новый туристический сбор в португальском городе Амаранте. Туристы должны платить 2 евро во время высокого сезона и 1 евро в низкий сезон.

Какие страны ввели штрафы перед туристическим сезоном?

Для туризма лето 2024 года должно стать периодом "ренессанса". Ожидается, что сфера окончательно вернется на допандемийный уровень. Популярные мировые курорты готовятся к наплыву туристов и, чтобы сохранить порядок, вводят ряд ограничений.

Туристический налог, действующий во многих популярных городах мира, не останавливает поток путешественников, которые готовы платить за отдых мечты и хотят взять от него все. И чтобы их поведение не наносило вреда природе, архитектуре и местным жителям, власти многих стран вводят ряд ограничений для туристов.