Бюджетний Лісабон: що побачити в найвигіднішому місті для вікенду

Столицю Португалії визнано найдоступнішим містом Європи для короткої подорожі серед 35 претендентів.

Провідна асоціація туристичних агентів та туроператорів ABTA провела щорічне дослідження європейських міст. Лісабон визнали найдоступнішим напрямком для швидкого відпочинку. Скільки коштує вікенд в Лісабоні та що варто неодмінно побачити у місті — читайте у матеріалі.

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Дослідження провели серед 35 популярних міст Європи. Експерти врахували 12 видів витрат туристів: від проживання у тризірковому готелі та вечері в ресторані на двох до громадського транспорту та екскурсій. Після всіх підрахунків напрямки зібрали у рейтинг – від найбюджетнішого до найдорожчого.

ТОП-3 найдоступніших міста для короткої подорожі:

Лісабон (Португалія); Вільнюс (Литва); Краків (Польща).

А це навпаки ТОП-3 найдорожчих:

Амстердам (Нідерланди); Венеція (Італія); Париж (Франція).

Лісабон пропонує яскравий вікенд за розумні гроші

За підрахунками експертів, за 2 дні у столиці Португалії на все про все вам знадобиться близько 250 євро. Наголошуємо, що тут прорахований середній варіант відпочинку: без хостелів та фаст-фуду. До уваги брали ціну в непоганому тризірковому готелі та харчування в популярних ресторанах. Саме завдяки цій сумі Лісабон очолив рейтинг доступних міст для подорожі вихідного дня.

Що побачити у Лісабоні за вікенд

Прогулянка старим містом

Візитівка Лісабона – його мозаїки. Вони тут всюди: під ногами, на стінах вузьких вуличок, на сходах та дверях. Геометричні візерунки, релігійні мотиви і цитати португальською – все це в мозаїках старого міста. Спускайтеся вуличками Лісабона до набережної і розглядайте маленькі плиточки. А щоб потім не важко було підійматися вгору пішки, прокатайтеся на традиційному для столиці Португалії транспорті – трамваї.

Унікальні вулички Лісабона / Фото Lisboa Secreta

Замок Святого Георгія

Продовжіть прогулянку містом на одній із головних культурних пам'яток Лісабона. Цей історичний замок розташований на мальовничому пагорбі і є невід'ємною частиною історії міста. З оглядового майданчика фортеці відкривається приголомшливий вид на Лісабон – все місто на долоні.

Вежа Белен

Це культова споруда на річці Тежу. 35-метрова Вежа Белен побудована на честь відкриття Васко да Гама морського шляху в Індію. Її майже повністю зруйнували у часи наполеонівських війн, але реконструювали у 1845 році. Вежа Белен внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вежа над річкою Тежу / Фото Pixabay

Океанаріум Лісабона

Він був створений у 1998 році і на той момент став найбільшим у Європі (зараз вже поступається океанаріуму в Валенсії). Тут можна побачити різноманітних океанічних ссавців та риб. Акули, скати, морські коники та навіть пінгвіни – загалом сотні видів морських жителів. Вхід коштує 22 євро.

Палац Келуш

Тут можна відчути себе португальським монархом. Інтер'єр Палацу Келуш заповнений творами мистецтва – картинами та скульптурами. Якщо втомитесь розглядати розкішні апартаменти і зали, вирушайте на прогулянку в прилеглому парку.

Палац Келуш / Фото Visit Portugal

Лісабон – це яскрава мозаїка. Мікс із автентичної культури, колоніального минулого та сучасності. Його наповнює океанський бриз, а кольорові вулички надають особливого шарму. Приємно, що в такому неймовірному місті можна відпочити відносно бюджетно.