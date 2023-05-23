Для цього є чимало локацій. Зокрема, туристичне видання Travel Off Path склало рейтинг найкращих міст для розкішного відпочинку. Перелік сформували з космополітичних міст, куди у 2022 році найактивніше спрямовувалися міжнародні мандрівники, витративши там мільярди доларів на елітні розваги, шопінг, вишукані ресторани, розкішні готелі та тури.
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До топ-3 міст світу, де туристи звикли витрачати багато грошей, потрапили Дубай, Доха і Лондон.
10 найкращих міст світу для розкішного відпочинку
- Дубай (ОАЕ)
Цей мегаполіс в ОАЕ останнім часом привертає дедалі більше уваги мандрівників з багатьох причин. Хоча є способи відвідати Дубай і не розоритися, більшість приїжджає сюди саме за розкішшю, яку можна отримати на численних висококласних курортах, в ресторанах і магазинах світового класу, а також за індивідуальними програмами.
У 2022 році іноземні мандрівники витратили в Дубаї майже 30 мільярдів доларів.
- Доха (Катар)
Ця країна набула популярності з кількох причин, серед яких і Чемпіонат світу з футболу, який відбувався тут в 2022 році. У підсумку торік іноземні туристи витратили в Катарі понад 16 мільярдів доларів.
Доха з її 24 ресторанами, відзначеними зірками Мішлен, є міжнародним кулінарним напрямком. Також в місті близько 80 п'ятизіркових готелів.
- Лондон (Велика Британія)
Як місто з найбільшою кількістю п'ятизіркових готелів у світі, британська столиця завжди була популярним місцем, куди люди з усіх верств суспільства приїжджали, щоб відвідати його музеї світового класу.
Розорення тут інакше, ніж в близькосхідних містах, а елітна нерухомість поєднує в собі стриману елегантність, якою славиться це місто. У 2022 році іноземні туристи витратили в Лондоні близько 16 мільярдів доларів.
Лондон / Фото UnSplash
- Макао (Китай)
Це місто вже давно відоме як світова столиця азартних ігор, і об'єкти тут набагато перевершують своїх "родичів" в Лас-Вегасі. Макао – це блиск, гламур і надмірності.
У 2022 році іноземні відвідувачі витратили тут майже 16 мільярдів доларів, хоча варто відзначити, що в цю цифру входять також гості з материкового Китаю та Гонконгу.
- Амстердам (Нідерланди)
Цей давній фаворит найрізноманітніших туристів – від тусовників до люкс-клієнтів – отримав майже 14 мільярдів доларів від міжнародного туризму торік.
Зараз Амстердам намагається змінити своє позиціювання як туристичне місце для тих, хто хоче відчути більше, ніж гучні тусовки, і змінений образ, здається, приваблює клієнтів вищого класу, які приїжджають витратити серйозні гроші. Досвід тут варіюється від п'ятизіркової вечері на воді до оздоровчих ретритів та розкішних магазинів.
- Стамбул (Туреччина);
- Барселона (Іспанія);
- Нью-Йорк (США);
- Сінгапур;
- Париж (Франція).