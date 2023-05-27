Ведущая ассоциация туристических агентов и туроператоров ABTA провела ежегодное исследование европейских городов. Лиссабон был признан самым доступным направлением для быстрого отдыха. Сколько стоит уик-энд в Лиссабоне и что нужно обязательно увидеть в городе – читайте в материале.

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Исследование было проведено среди 35 популярных городов Европы. Эксперты учли 12 видов расходов туристов: от проживания в трехзвездочном отеле и ужина в ресторане на двоих до общественного транспорта и экскурсий. После всех подсчетов направления собрали в рейтинг – от бюджетного до самого дорогого.

ТОП-3 самых доступных города для короткого путешествия:

Лиссабон (Португалия); Вильнюс (Литва); Краков (Польша).

А это наоборот ТОП-3 самых дорогих:

Амстердам (Нидерланды); Венеция (Италия); Париж (Франция).

Лиссабон предлагает яркий уик-энд за разумные деньги

По подсчетам экспертов, за 2 дня в столице Португалии на все вам понадобится около 250 евро. Отмечаем, что здесь просчитан средний вариант отдыха: без хостелов и фаст-фуда. Учитывали цену в хорошем трехзвездочном отеле и питание в популярных ресторанах. Именно благодаря этой сумме Лиссабон возглавил рейтинг доступных городов для поездки выходного дня.

Что увидеть в Лиссабоне за выходные

Прогулка по старому городу

Визитная карточка Лиссабона – его мозаики. Они здесь повсюду: под ногами, на стенах узких улочек, на лестнице и дверях. Геометрические узоры, религиозные мотивы и цитаты на португальском – все это в мозаиках старого города. Спускайтесь по улочкам Лиссабона к набережной и рассматривайте маленькие плиточки. Чтобы потом не трудно было подниматься вверх пешком, прокатитесь на традиционном для столицы Португалии транспорте – трамвае.

Уникальные улочки Лиссабона / Фото Lisboa Secreta

Замок Святого Георгия

Продолжите прогулку по городу возле одной из главных культурных достопримечательностей Лиссабона. Этот исторический замок расположен на живописном холме и является неотъемлемой частью истории города. Со смотровой площадки крепости открывается потрясающий вид на Лиссабон – весь город на ладони.

Башня Белен

Это культовое сооружение на реке Тежу. 35-метровая Башня Белен построена в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию. Ее почти полностью разрушили во времена наполеоновских войн, но реконструировали в 1845 году. Башня Белен внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Башня над рекой Тежу / Фото Pixabay

Океанариум Лиссабона

Он был создан в 1998 году и на тот момент стал самым большим в Европе (сейчас уже уступает океанариуму в Валенсии). Здесь можно увидеть разнообразных океанических млекопитающих и рыб. Акулы, скаты, морские коньки и даже пингвины – здесь сотни видов морских жителей. Вход стоит 22 евро.

Дворец Келуш

Здесь можно ощутить себя португальским монархом. Интерьер Дворца Келуш заполнен произведениями искусства – картинами и скульптурами. Если устанете рассматривать роскошные апартаменты и залы, отправляйтесь на прогулку в близлежащий парк.

Дворец Келуш / Фото Visit Portugal

Лиссабон – это яркая мозаика. Микс аутентичной культуры, колониального прошлого и современности. Его наполняет океанский бриз, а цветные улочки придают особый шарм. Приятно, что в таком невероятном городе можно отдохнуть относительно бюджетно.