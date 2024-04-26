Бюджетне, приязне та мальовниче місто: названо найкращу столицю Європи для туризму в 2024

Столиця Португалії вже давно захоплює багатьох своєю яскравою архітектурою, приголомшливими пейзажами та теплою погодою. У порівнянні з іншими столицями континенту, Лісабон є одним з найбільш бюджетних варіантів, найбезпечнішим і найдружнішим для туристів.

Тож не дивно, що саме Лісабон визнали найкращою європейською столицею 2024 року. Про це свідчить щорічний рейтинг VisaGuide.World, заснований на речах, які мандрівники найбільше цінують під час відвідування Європи.

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Лісабон назвали найкращою європейською столицею для туризму

Лісабон визнали найкращою європейською столицею, яку слід відвідати цього року. Друге місце в Амстердама. На третьому – Прага.

Лісабон популярний у туристів через унікальну архітектуру та теплу погоду. Творці рейтингу відзначають відносно невеликий тижневий бюджет (близько 385 євро), який необхідний для поїздки до португальської столиці. Також місцеві жителі непогано розмовляють англійською та тепло ставляться до мандрівників.

Ось як виглядає топ-10:

Лісабон (Португалія), Амстердам (Нідерланди), Прага, (Чехія), Варшава (Польща), Мадрид (Іспанія), Загреб (Хорватія), ​​​Лондон (Велика Британія), Рим (Італія), ​​Берн (Швейцарія), Париж (Франція).

Раніше на першому рядку був Амстердам, зараз – змістився на другий. Це пов'язано з подорожчанням життя у місті та недружньою для туристів політикою.

Амстердам змістився на другу позицію / Фото Pixabay

Порівняно з 2023 роком рейтинг складається з тих самих восьми міст, які, звичайно, помінялися позиціями. Дві столиці, з іншого боку, Берлін і Відень були виключені зі списку, натомість приєдналися Берн і Варшава.

Лісабон удвічі підніме податок для туристів

Португалія наразі є однією з найпопулярніших країн Європи серед туристів. Тому влада португальської столиці Лісабона вирішила отримати додаткові вигоди для міського бюджету від постійно зростаючої кількості туристів.

Незабаром гостям міста доведеться платити по 4 євро за ніч, проведену в місцевих готелях (замість нинішніх 2 євро). Додаткові доходи спрямовуватимуть на місто і його інфраструктуру.