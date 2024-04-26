Неудивительно, что именно Лиссабон признали лучшей европейской столицей 2024 года. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг VisaGuide.World, основанный на вещах, которые путешественники больше всего ценят во время посещения Европы.

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Лиссабон назвали лучшей европейской столицей для туризма

Лиссабон признали лучшей европейской столицей, которую следует посетить в этом году. Второе место у Амстердама. На третьем – Прага.

Лиссабон популярен у туристов из-за уникальной архитектуры и теплой погоды. Создатели рейтинга отмечают относительно небольшой недельный бюджет (около 385 евро), который необходим для поездки в португальскую столицу. Также местные жители неплохо говорят на английском и тепло относятся к путешественникам.

Вот как выглядит топ-10:

Лиссабон (Португалия), Амстердам (Нидерланды), Прага, (Чехия), Варшава (Польша), Мадрид (Испания), Загреб (Хорватия), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), Берн (Швейцария), Париж (Франция).

Ранее на первой строчке был Амстердам, сейчас – сместился на вторую. Это связано с подорожанием жизни в городе и недружественной для туристов политикой.

Амстердам сместился на вторую позицию / Фото Pixabay

По сравнению с 2023 годом рейтинг состоит из тех же восьми городов, которые, конечно, поменялись позициями. Две столицы, с другой стороны, Берлин и Вена были исключены из списка, вместо этого присоединились Берн и Варшава.

Лиссабон вдвое поднимет налог для туристов

Португалия сейчас является одной из самых популярных стран Европы среди туристов. Поэтому власти португальской столицы Лиссабона решили получить дополнительные выгоды для городского бюджета от постоянно растущего количества туристов.

Вскоре гостям города придется платить по 4 евро за ночь, проведенную в местных гостиницах (вместо нынешних 2 евро). Дополнительные доходы будут направлять на город и его инфраструктуру.