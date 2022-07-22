У Польщі запровадили ліміт на купівлю цукру

Дві великі торгові мережі Польщі почали продавати цукор в обмежених кількостях. Читайте далі, з чим це пов'язано.

Так, у Biedronka та Netto поляки й гості Польщі можуть купити лише до 10 кілограмів цукру в одні руки. У магазинах Netto обмеження почало діяти ще з 12 липня, а в Biedronka – з 20 липня.

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Чому в Польщі ввели ліміт на покупку цукру

Річ у тому, що місцеві підприємці стали скуповувати цукор великими партіями. Такий підвищений попит може спровокувати дефіцит товару.

Відтак, торгові мережі пішли на цей крок, аби забезпечити цукром якомога ширшу групу покупців, а не лише оптовиків. Адже уже подекуди помітне зниження доступності товару.

Доки діятиме ліміт, поки невідомо.

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