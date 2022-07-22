Так, у Biedronka и Netto поляки и гости Польши могут купить всего до 10 килограммов сахара в одни руки . В магазинах Netto ограничение начало действовать еще с 12 июля, а в Biedronka – с 20 июля.

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Почему в Польше ввели лимит на покупку сахара

Дело в том, что местные предприниматели стали скупать сахар большими партиями. Такой завышенный спрос может спровоцировать дефицит продукта.

Следовательно, торговые сети пошли на этот шаг, чтобы обеспечить сахаром как можно более широкую группу покупателей, а не только оптовиков. Ведь кое-где уже заметно снижение доступности товара.

Сколько будет работать лимит, пока неизвестно.