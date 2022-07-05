Так, тепер покупці можуть не лише закуповуватися улюбленими продуктами в супермаркетах Biedronka, а й придбати модний одяг з колекції Biedronka Fan Collection у дисконт-магазинах мережі.

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Що відомо про Biedronka Fan Collection

До першої в історії Biedronka лінійки одягу входять толстовки, кросівки, футболки, а також шльопанці та шкарпетки. Представники компанії очікують, що саме шкарпетки та шльопанці стануть хітом колекції. Усі речі виконані у фірмових кольорах Biedronka – жовтий та червоний.

Ми спостерігали за тенденціями протягом багатьох років і зараз відповідаємо на попит та зауваження наших клієнтів. Створення власної лінії одягу стало нашим природним кроком у розвитку пропонованого нами асортименту. Ми впевнені, що одяг лінії Fan Collection, створеного на кшталт вуличного одягу, стане хітом літнього сезону,

– каже Петро Конопко, комерційний директор Biedronka.

Які ціни на мерч від Biedronka

Дві пари шкарпеток – 14,99 злотих;

Літні шльопанці – 29,99 злотих;

Фірмова футболка – 24,99 злотих;

Толстовка з капюшоном – 49,99 злотих;

Кросівки – 64,90 злотих.

Зауважте! Одяг з колекції Biedronka Fan Collection буде доступний до закінчення запасів. Кількість обмежена.

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