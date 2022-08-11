Скільки українців лікуються в закордонних медзакладах у рамках Механізму цивільного захисту

Російсько-українська війна створює неабияке навантаження на наші медичні заклади, що погано впливає на ефективність роботи. Тож лікарні Європи почали приймати українських пацієнтів у рамках Механізму цивільного захисту.

Так, кількість поранених на війні в Україні зростає щодня, а місцеві лікарні просто не в змозі впоратися з таким навантаженням. Зважаючи на цю ситуацію, у Європейському союзі ще з перших днів повномасштабного вторгнення запропонували свою допомогу.

Це цікаво Українці в Італії: характерний портрет трудових мігрантів і способи легалізації

Українських пацієнтів стали відправляти на лікування в європейські медзаклади в рамках Механізму цивільного захисту. Таким чином уже 1000 українців лікуються у 18 країнах Європи.

Які країни долучилися до медичної евакуації українських пацієнтів

Німеччина

Франція

Ірландія

Італія

Данія

Швеція

Румунія

Люксембург

Бельгія

Іспанія

Португалія

Нідерланди

Австрія

Норвегія

Литва

Фінляндія

Польща

Чехія

Від першого дня ЄС невтомно працює, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям жорстокої військової агресії росії. Застосування Механізму цивільного захисту дозволило пацієнтам з України, які потребували невідкладної медичної допомоги, отримати її у лікарнях по всьому ЄС. Це справжня європейська солідарність в дії,

– зазначила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес.

Вам може бути цікаво – На дорогах Криму прямо зараз масштабні затори: дивіться відео