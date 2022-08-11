Скільки українців лікуються в закордонних медзакладах у рамках Механізму цивільного захисту

11 серпня 2022 , 17:10
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Джерело:

EU supports Ukraine

Російсько-українська війна створює неабияке навантаження на наші медичні заклади, що погано впливає на ефективність роботи. Тож лікарні Європи почали приймати українських пацієнтів у рамках Механізму цивільного захисту.

Так, кількість поранених на війні в Україні зростає щодня, а місцеві лікарні просто не в змозі впоратися з таким навантаженням. Зважаючи на цю ситуацію, у Європейському союзі ще з перших днів повномасштабного вторгнення запропонували свою допомогу.

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Українських пацієнтів стали відправляти на лікування в європейські медзаклади в рамках Механізму цивільного захисту. Таким чином уже 1000 українців лікуються у 18 країнах Європи.

Які країни долучилися до медичної евакуації українських пацієнтів

  • Німеччина
  • Франція
  • Ірландія
  • Італія
  • Данія
  • Швеція
  • Румунія
  • Люксембург
  • Бельгія
  • Іспанія
  • Португалія
  • Нідерланди
  • Австрія
  • Норвегія
  • Литва
  • Фінляндія
  • Польща
  • Чехія

Від першого дня ЄС невтомно працює, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям жорстокої військової агресії росії. Застосування Механізму цивільного захисту дозволило пацієнтам з України, які потребували невідкладної медичної допомоги, отримати її у лікарнях по всьому ЄС. Це справжня європейська солідарність в дії,
– зазначила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес.

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Автор: Назарій Сорока