Так, количество раненых на войне в Украине растет каждый день, а местные больницы просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Ввиду этой ситуации в Европейском союзе еще с первых дней полномасштабного вторжения предложили свою помощь.

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Украинских пациентов стали отправлять на лечение в европейские медучреждения в рамках Механизма гражданской защиты. Таким образом, уже 1000 украинцев лечатся в 18 странах Европы.

Какие страны присоединились к медицинской эвакуации украинских пациентов

Германия

Франция

Ирландия

Италия

Дания

Швеция

Румыния

Люксембург

Бельгия

Испания

Португалия

Нидерланды

Австрия

Норвегия

Литва

Финляндия

Польша

Чехия

С первого дня ЕС без устали работает, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом жестокой военной агрессии россии. Применение Механизма гражданской защиты позволило пациентам из Украины, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, получить ее в больницах по всему ЕС. Это настоящая европейская солидарность в действии,

– отметила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.