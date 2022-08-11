Так, кількість поранених на війні в Україні зростає щодня, а місцеві лікарні просто не в змозі впоратися з таким навантаженням. Зважаючи на цю ситуацію, у Європейському союзі ще з перших днів повномасштабного вторгнення запропонували свою допомогу.
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Українських пацієнтів стали відправляти на лікування в європейські медзаклади в рамках Механізму цивільного захисту. Таким чином уже 1000 українців лікуються у 18 країнах Європи.
Які країни долучилися до медичної евакуації українських пацієнтів
- Німеччина
- Франція
- Ірландія
- Італія
- Данія
- Швеція
- Румунія
- Люксембург
- Бельгія
- Іспанія
- Португалія
- Нідерланди
- Австрія
- Норвегія
- Литва
- Фінляндія
- Польща
- Чехія
Від першого дня ЄС невтомно працює, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям жорстокої військової агресії росії. Застосування Механізму цивільного захисту дозволило пацієнтам з України, які потребували невідкладної медичної допомоги, отримати її у лікарнях по всьому ЄС. Це справжня європейська солідарність в дії,
– зазначила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес.
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