За попередніми оцінками, така ініціатива коштуватиме Польщі близько 11,5 мільйонів злотих на рік. Пропозиція розглянута і схвалена комітетами з питань сім'ї, людей зрілого віку, соціальної політики та охорони здоров'я.

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Хто отримуватиме ліки безкоштовно

З 2016 року у Польщі люди, які є старшими 75 років, здобули право безоплатно отримувати медикаменти, які входять у національний перелік основних ліків. Зараз мовиться про зниження вікового ліміту до 70 років.

Спершу така ініціатива з'явилась з боку правлячої партії "Право і справедливість", однак у кінцевому результаті була внесена на розгляд комітетами представниками опозиції.

До слова, окрім людей зрілого віку, безкоштовні медикаменти у Польщі можуть отримувати також вагітні жінки. Така можливість доступна ще з минулого року, і все, що для цього необхідно – перебувати на обліку у гінеколога.

Нагадаємо, що нещодавно у Польщі розширили програму для іноземних IT-спеціалістів. Відтепер отримати робочу візу за спрощеною процедурою можуть програмісти з України.