По предварительным оценкам, такая инициатива будет стоить Польше около 11,5 миллиона злотых в год. Предложение рассмотрено и одобрено комитетами по вопросам семьи, людей зрелого возраста, социальной политики и здравоохранения.

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Кто будет получать лекарства бесплатно

С 2016 года в Польше люди, которые являются старшими 75 лет, получили право бесплатно получать медикаменты, которые входят в национальный перечень основных лекарств. Сейчас говорится о снижении возрастного лимита до 70 лет.

Сначала такая инициатива появилась со стороны правящей партии "Право и справедливость", однако в конечном итоге была внесена на рассмотрение комитетами представителями оппозиции.

К слову, кроме людей зрелого возраста, бесплатные медикаменты в Польше могут получать также беременные женщины. Такая возможность доступна еще с прошлого года, и все, что для этого необходимо – находиться на учете у гинеколога.

Напомним, что недавно в Польше расширили программу для иностранных IT-специалистов. Сейчас получить рабочую визу по упрощенной процедуре могут программисты из Украины.