Левандовський відкрив величезний ресторан-спортбар у центрі Варшави: фото закладу

У Варшаві, столиці Польщі, відкрився ресторан-спортбар відомого футболіста Роберта Левандовського. Чотирьохповерховий заклад отримав назву NINE's.

Особливістю закладу є те, що у ньому представлені чимало спортивних пам'ятних речей. Наприклад – бутси, в яких Левандовскі побив рекорд Бундесліги, забивши 41 гол за сезон.

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Крім цього, у ресторані є й взуття легкоатлетки, олімпійської чемпіонки Ірени Шевінської та лижі титулованого стрибуна з трампліна Каміля Стоха. На стінах закладу висять старі обкладинки найстарішого польського спортивного журналу "Przegląd Sportowy".

Як облаштований NINE's

. NINE's розташований на вулиці Haberbuscha i Schielego 6 у відреставрованому будинку варшавської пивоварні XIX століття – Browary Warszawskie. Загальна площа закладу сягає близько 1 400 "квадратів".

Найнижчий рівень виглядає як класичний спортбар. Там встановили понад 20 екранів, на яких відвідувачі можуть дивитися різні спортивні матчі. Інші 2 поверхи – це ресторан з американсько-азіатською кухнею.

Ціни на страви у закладі:

хрусткі курячі крильця – 27,90 злотих;

27,90 злотих; копчений авокадо на грилі – 34,90 злотих;

тигрові креветки – 39,90 злотих;

39,90 злотих; свинячі реберця – 59,90 злотих;

59,90 злотих; свиняча відбивна – 39,90 злотих;

39,90 злотих; стейк з рубаної яловичини зі свининою на грилі – 39,90 злотих.

На верхньому рівні NINE's​ є простір для проведення подій – з трибунами та великим екраном. Його планують здавати в оренду для організації конференцій та перегляду важливих спортивних матчів.

Який вигляд має заклад Левандовського / Фото The Warsaw

Що відомо про Роберта Левандовського: коротко

Джерело: "Вікіпедія"