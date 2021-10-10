Особливістю закладу є те, що у ньому представлені чимало спортивних пам'ятних речей. Наприклад – бутси, в яких Левандовскі побив рекорд Бундесліги, забивши 41 гол за сезон.
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Крім цього, у ресторані є й взуття легкоатлетки, олімпійської чемпіонки Ірени Шевінської та лижі титулованого стрибуна з трампліна Каміля Стоха. На стінах закладу висять старі обкладинки найстарішого польського спортивного журналу "Przegląd Sportowy".
Довідка. NINE's розташований на вулиці Haberbuscha i Schielego 6 у відреставрованому будинку варшавської пивоварні XIX століття – Browary Warszawskie. Загальна площа закладу сягає близько 1 400 "квадратів". Як облаштований NINE's
Найнижчий рівень виглядає як класичний спортбар. Там встановили понад 20 екранів, на яких відвідувачі можуть дивитися різні спортивні матчі. Інші 2 поверхи – це ресторан з американсько-азіатською кухнею.
Ціни на страви у закладі: хрусткі курячі крильця – 27,90 злотих; копчений авокадо на грилі – 34,90 злотих; тигрові креветки – 39,90 злотих; свинячі реберця – 59,90 злотих; свиняча відбивна – 39,90 злотих; стейк з рубаної яловичини зі свининою на грилі – 39,90 злотих.
На верхньому рівні NINE's є простір для проведення подій – з трибунами та великим екраном. Його планують здавати в оренду для організації конференцій та перегляду важливих спортивних матчів.
Який вигляд має заклад Левандовського / Фото The Warsaw Що відомо про Роберта Левандовського: коротко
Джерело: "Вікіпедія" Левандовському – 33 роки. Він є вихованцем футбольної школи клубу "Легія". Його батько був чемпіоном країни з дзюдо, а мати – колишня волейболістка. Він є відомим польським футболістом, нападником німецького клубу Баварія та капітаном збірної Польщі. Найкращий футболіст світу 2020 року за версією ФІФА. У складі польської національної збірної Левандовський зіграв понад 110 матчів. Він є найкращим її бомбардиром в історії – у міжнародних поєдинках забив 63 голи.