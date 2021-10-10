Особливістю закладу є те, що у ньому представлені чимало спортивних пам'ятних речей. Наприклад – бутси, в яких Левандовскі побив рекорд Бундесліги, забивши 41 гол за сезон.

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Крім цього, у ресторані є й взуття легкоатлетки, олімпійської чемпіонки Ірени Шевінської та лижі титулованого стрибуна з трампліна Каміля Стоха. На стінах закладу висять старі обкладинки найстарішого польського спортивного журналу "Przegląd Sportowy".