Особенностью заведения является то, что в нем представлены немало спортивных памятных вещей. Например – бутсы, в которых Левандовски побил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол за сезон.
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Кроме этого, в ресторане есть и обувь легкоатлетки, олимпийской чемпионки Ирены Шевинськой и лыжи титулованного прыгуна с трамплина Камиля Стоха. На стенах заведения висят старые обложки старого польского спортивного журнала "Przegląd Sportowy".
Справка. NINE's расположен на улице Haberbuscha i Schielego 6 в отреставрированном здании варшавской пивоварни XIX века – Browary Warszawskie. Общая площадь заведения составляет около 1 400 "квадратов". Как оснащен NINE's
Самый низкий уровень выглядит как классический спортбар. Там установили более 20 экранов, на которых посетители могут смотреть разные спортивные матчи. Другие 2 этажа – это ресторан с американо-азиатской кухней.
Цены на блюда в заведении: хрустящие куриные крылышки – 27,90 злотых; копченый авокадо на гриле – 34,90 злотых; тигровые креветки – 39,90 злотых; свиные ребрышки – 59,90 злотых; свиная отбивная – 39,90 злотых; стейк из рубленой говядины со свининой на гриле – 39,90 злотых.
На верхнем уровне NINE's есть пространство для проведения событий – с трибунами и большим экраном. Его планируют сдавать в аренду для организации конференций и просмотра важных спортивных матчей.
Как выглядит заведение Левандовского / Фото The Warsaw Что известно о Роберте Левандовском: коротко
Источник: "Википедия" Левандовскому – 33 года. Он является воспитанником футбольной школы клуба "Легия". Его отец был чемпионом страны по дзюдо, а мать – бывшая волейболистка. Сам он является известным польским футболистом, нападающим немецкого клуба Бавария и капитаном сборной Польши. Лучший футболист мира 2020 по версии ФИФА. В составе польской национальной сборной Левандовский сыграл более 110 матчей. Он является лучшим ее бомбардиром в истории – в международных поединках забил 63 гола.