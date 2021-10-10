Особенностью заведения является то, что в нем представлены немало спортивных памятных вещей. Например – бутсы, в которых Левандовски побил рекорд Бундеслиги, забив 41 гол за сезон.

Читайте также С мясокомбината в агентство по трудоустройству за 9 месяцев: путь украинца в Польше

Кроме этого, в ресторане есть и обувь легкоатлетки, олимпийской чемпионки Ирены Шевинськой и лыжи титулованного прыгуна с трамплина Камиля Стоха. На стенах заведения висят старые обложки старого польского спортивного журнала "Przegląd Sportowy".