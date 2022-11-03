Відомий своєю пишністю Східний експрес, який виконував рейси з 1883 року між Парижем і Стамбулом, символізував вершину комфорту, багатства та екстравагантності. Майже впродовж 100 років це був один із найелегантніших та найдорожчих способів подорожувати Європою, що свого часу собі могли дозволити лише аристократи.

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Східний експрес курсував за своїм початковим напрямком до 1977 року. Пізніше маршрут скоротили до Бухареста, Будапешта, а згодом й до Відня. Остаточно він припинив перевозити пасажирів в грудні 2009 року.

Східний експрес / Фото Yana Luxury Travel

Розкішний Східний експрес повернеться на колії

Перші новини про те, що легендарний поїзд відновить курсування, з’явилися влітку 2022-го, коли французька готельна компанія Accor оголосила про відновлення вагонів, які у 2015 році знайшли поблизу Тересполя, що в Люблінському воєводстві. Відреставровані вагони повинні дебютувати на коліях Італії в 2023 році, а міжнародні перевезення пасажирів заплановані на 2025 рік.

Тим часом в мережі уже з'явилися перші візуалізації салону легендарного поїзда. Архітекторське бюро Maxime d'Angeac, яке займається створенням нових інтер'єрів для історичних вагонів, наголошує, що гордістю проєкту будуть "апартаменти" з окремими ванними кімнатами, які відображатимуть "дух двадцятих". У люксах будуть ліжка, які вдень перетворюються на дивани, а також круглі столики та дзеркала, розроблені d'Angeac.



Апартаменти в Східному експресі / Фото Accor Hotels



Вагон-спальня / Фото Accor Hotels



Вагон-ресторан у Східному експресі / Фото Accor Hotels



Бар у Східному експресі / Фото Accor Hotels

Як Східний експрес опинився в Польщі

Частина вагонів, які курсували в складі Східного експреса, з’явилися в Польщі у 1988 році. Склад тоді називався "Nostalgie Paris – Istanbul Orient Express". Поїзд курсував за спеціальним маршрутом Париж – Берлін – Варшава – Москва – Пекін – Гонконг. Цей рейс на 15 тисяч кілометрів тривав 19 днів.

У 2015 році на залізничній станції в Малашевичах поблизу Тересполя у Люблінському воєводстві знайшли ті самі вагони, серед яких були 12 спальних вагонів, 3 вагони-салони та вагон-ресторан, що зберіг оригінальний декор у стилі артдеко.

Протягом наступних трьох років усі частини поїзда, знайдені в Польщі, були перевезені назад до Франції, і хоча зараз вони можуть виглядати непрезентабельно, фахівці працюють над тим, щоб повернути їм колишню славу.