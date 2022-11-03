Известный своим великолепием Восточный экспресс, выполнявший рейсы с 1883 года между Парижем и Стамбулом, символизировал вершину комфорта, богатства и экстравагантности. Почти на протяжении 100 лет это был один из самых элегантных и дорогих способов путешествовать по Европе, которые в свое время могли себе позволить только аристократы.

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Восточный экспресс курсировал по своему начальному направлению до 1977 года. Позже маршрут сократили до Бухареста, Будапешта, а затем и до Вены. Окончательно он перестал перевозить пассажиров в декабре 2009 года.

Восточный экспресс / Фото Yana Luxury Travel

Роскошный Восточный экспресс вернется на рельсы

Первые новости о том, что легендарный поезд возобновит курсирование, появились летом 2022-го, когда французская гостиничная компания Accor объявила о возобновлении вагонов, которые в 2015 году нашли вблизи Тересполя в Люблинском воеводстве. Отреставрированные вагоны должны дебютировать на путях Италии в 2023 году, а международные перевозки пассажиров запланированы на 2025 год.

Тем временем в сети уже появились первые визуализации салона легендарного поезда. Архитекторское бюро Maxime d'Angeac, занимающееся созданием новых интерьеров для исторических вагонов, отмечает, что гордостью проекта будут "апартаменты" с отдельными ванными комнатами, которые будут отображать "дух двадцатых". В люксах будут кровати, днем ​​превращающиеся в диваны, а также круглые столики и зеркала, разработанные d'Angeac.



Апартаменты в Восточном экспрессе / Фото Accor Hotels



Вагон-спальня / Фото Accor Hotels



Вагон-ресторан в Восточном экспрессе / Фото Accor Hotels



Бар в Восточном экспрессе / Фото Accor Hotels

Как Восточный экспресс оказался в Польше

Часть вагонов, курсировавших в составе Восточного экспресса, появилась в Польше в 1988 году. Состав тогда назывался "Nostalgie Paris – Istanbul Orient Express". Поезд курсировал по специальному маршруту Париж – Берлин – Варшава – Москва – Пекин – Гонконг. Этот рейс на 15 тысяч километров длился 19 дней.

В 2015 году на железнодорожной станции в Малашевичах вблизи Тересполя в Люблинском воеводстве нашли те самые вагоны, среди которых были 12 спальных вагонов, 3 вагона-салоны и вагон-ресторан, сохранивший оригинальный декор в стиле артдеко.