Оптимальний варіант – придбати приємні дрібнички у місцевих крамничках. Однак іноді туристи можуть захотіти прихопити якийсь симпатичний сувенір з готелю. Експерт Марк Джонсон поділився, що дозволено й заборонено забирати з готельного номера.

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Що можна й не можна брати з готельного номера

Марк наголосив, що мандрівники можуть взяти з готелю шампунь, кондиціонер, мило, лосьойон для тіла за однієї умови: якщо засоби гігієни – у невеликих упаковках. Тоді вони входять у ціну номера. Водночас засоби гігієни – у великих пляшках, прикріплених до стіни, відкріплювати їх не варто. Це може спричинити великі проблеми.

Також безплатно можна забирати з номера дрібну канцелярію. Як-от ручки, папір, листівки. Зазвичай вони мають на собі логотип готелю й працюють як реклама. Водночас великі блокноти у шкіряних палітурках бажано залишати у готелі.

Окрім того, зауважують, що для туристів часто у номері залишають різні продукти. Зокрема, мовиться про цукерки, шоколадки, печиво, воду. Якщо пара попередить, що приїхала святкувати медовий місяць, може отримати у подарунок пляшку ігристого. Однак за смаколики й алкоголь з мінібару доведеться заплатити.